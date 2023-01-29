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Достойный ежемесячный заработок

Для сайтов с поисковой технологией тИЦ 10-40 они составляют от 4.500₽ до 6.000₽ в месяц, а , например, для сайтов с тИЦ 300 уже от 12.000 до 20.000₽ в месяц.