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Сервис №1 для
продвижения
интернет-проектов
Сервис для размещений любого контента - блога, статьи, видео или сайта на многих популярных ресурсах с хорошим траффиком
О проекте
Объединяем владельцев площадок и рекламодателей
32links — это сервис по продвижению ссылок или любого другого контента, продвигайте ваши проекты или заработайте на размещении ссылок при наличии аудитории
Заработать на размещении
8.900+
Площадок для продвижения
120.000+
Пользователей уже нам доверяют
~950
новых публикаций каждый день
Заработать на размещении
Как это работает
Как начать работу с 32Links
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Шаг 1/3
Опубликуйте задание
Создайте запрос на публикацию в личном кабинете и опишите детали.
Шаг 2/3
Получите предложения
Владельцы площадок увидят ваше задание и предложат свои ресурсы
Шаг 3/3
Выберите подходящую вам площадку
Обо всех деталях публикации договоритесь с рекламодателем и безопасно рассчитывайтесь через площадку
Шаг 1/3
Зарегистрируйтесь
на сервисе и разместите свою площадку в каталоге
Шаг 2/3
Примите заказ
и разместите рекламу на своем сайте
Шаг 3/3
Получите деньги за выполненное задание
Преимущества
Сервис 32link - это идеальный инструмент, если вы хотите...
Получить новых клиентов Хочу получить новых клиентов
Заработать на размещении Хочу заработать на размещении
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01
Высокие цены
на размещаемые ссылки
Средние цены на ссылки, размещаемые на сайтах с тИЦ 10-20 – свыше 250₽, с тИЦ 150 – около 400₽, а для сайтов с тИЦ от 3500 – около 1.400₽ за одну ссылку.
02
Модерация кампаний и строгие правила
Мы исключаем из системы сомнительные сайты с точки зрения законов или морали. Вы ссылаетесь только на проверенные сайты и всегда можете сообщить администрации, если в системе оказался подобный сайт. Поддержка 32links быстро и справедливо решает конфликтные ситуации.
03
Достойный ежемесячный заработок
Для сайтов с поисковой технологией тИЦ 10-40 они составляют от 4.500₽ до 6.000₽ в месяц, а , например, для сайтов с тИЦ 300 уже от 12.000 до 20.000₽ в месяц.
01
Понятный интрефейс и удобные выплаты на банковскую карту
Удобно отбирайте лучшие рекламные кампании и оформляйте сделки в пару кликов, выводите деньги на банковские карты без долгих задержек.
02
Низкая комиссия - 5%
и сотрудничество с интересными брендами и людьми
Комиссия составляет всего 5%. Зарабатывайте больше с 32links и работайте с известными брендами рекламодателей.
Обновлено 2 часа назад
Последние опубликованные задания
@admin3ч назад
regegr
rehrtehert
0 просмотра
@admin3ч назад
Разместить публикацию в телеграм канале
Разместить ссылку на телеграм канал услуг агенства недвижимости
0 просмотра
@admin3ч назад
Расскажу о Вас в собственных группах
Создам запись с описанием + ссылка в Facebook (примерно 9000 человек)
0 просмотра
@manager3ч назад
55 комментариев в instagram
Вы получите 55 комментариев на вашу публикацию, или несколько публикаций (максимум 5)
0 просмотра
@manager3ч назад
200 тематических комментариев
Выбрав данное предложение Вы гарантировано получите 200 тематических комментариев в Instagram.
0 просмотра
@manager3ч назад
Разработать лендинг
Нужно разработать лендинг красивый
0 просмотра
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Это просто
Это просто начать зарабатывать с сервисом 32links
1/3
Зарегистрируйтесь
на сервисе
2/3
Примите заказ
и разместите рекламу
3/3
Получите деньги
за выполненное задание