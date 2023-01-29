Сервис №1 для
продвижения
интернет-проектов
продвижения
интернет-проектов
Сервис для размещений любого контента - блога, статьи, видео или сайта на многих популярных ресурсах с хорошим траффиком
О проекте
Объединяем владельцев площадок и рекламодателей
32links — это сервис по продвижению ссылок или любого другого контента, продвигайте ваши проекты или заработайте на размещении ссылок при наличии аудитории
8.900+
Площадок для продвижения
120.000+
Пользователей уже нам доверяют
~950
новых публикаций каждый день
Как это работает
Как начать работу с 32Links
Получить новых клиентов Хочу получить новых клиентов
Заработать на размещении Хочу заработать на размещении
Шаг 1/3
Опубликуйте задание
Создайте запрос на публикацию в личном кабинете и опишите детали.
Шаг 2/3
Получите предложения
Владельцы площадок увидят ваше задание и предложат свои ресурсы
Шаг 3/3
Выберите подходящую вам площадку
Обо всех деталях публикации договоритесь с рекламодателем и безопасно рассчитывайтесь через площадку
Шаг 1/3
Зарегистрируйтесь
на сервисе и разместите свою площадку в каталоге
на сервисе и разместите свою площадку в каталоге
Шаг 2/3
Примите заказ
и разместите рекламу на своем сайте
и разместите рекламу на своем сайте
Шаг 3/3
Получите деньги за выполненное задание
Преимущества
Сервис 32link - это идеальный инструмент, если вы хотите...
Получить новых клиентов Хочу получить новых клиентов
Заработать на размещении Хочу заработать на размещении
01
Высокие цены
на размещаемые ссылки
на размещаемые ссылки
Средние цены на ссылки, размещаемые на сайтах с тИЦ 10-20 – свыше 250₽, с тИЦ 150 – около 400₽, а для сайтов с тИЦ от 3500 – около 1.400₽ за одну ссылку.
02
Модерация кампаний и строгие правила
Мы исключаем из системы сомнительные сайты с точки зрения законов или морали. Вы ссылаетесь только на проверенные сайты и всегда можете сообщить администрации, если в системе оказался подобный сайт. Поддержка 32links быстро и справедливо решает конфликтные ситуации.
03
Достойный ежемесячный заработок
Для сайтов с поисковой технологией тИЦ 10-40 они составляют от 4.500₽ до 6.000₽ в месяц, а , например, для сайтов с тИЦ 300 уже от 12.000 до 20.000₽ в месяц.
01
Понятный интрефейс и удобные выплаты на банковскую карту
Удобно отбирайте лучшие рекламные кампании и оформляйте сделки в пару кликов, выводите деньги на банковские карты без долгих задержек.
02
Низкая комиссия - 5%
и сотрудничество с интересными брендами и людьми
и сотрудничество с интересными брендами и людьми
Комиссия составляет всего 5%. Зарабатывайте больше с 32links и работайте с известными брендами рекламодателей.
Обновлено 2 часа назад
Последние опубликованные задания
regegr
rehrtehert
Разместить публикацию в телеграм канале
Разместить ссылку на телеграм канал услуг агенства недвижимости
Расскажу о Вас в собственных группах
Создам запись с описанием + ссылка в Facebook (примерно 9000 человек)
55 комментариев в instagram
Вы получите 55 комментариев на вашу публикацию, или несколько публикаций (максимум 5)
200 тематических комментариев
Выбрав данное предложение Вы гарантировано получите 200 тематических комментариев в Instagram.
Разработать лендинг
Нужно разработать лендинг красивый
Каталог
8 заданий
на продвижение проектов уже созданы
на продвижение проектов уже созданы
Блог
Делимся полезными знаниями и опытом
Это просто
Это просто начать зарабатывать с сервисом 32links
1/3
Зарегистрируйтесь
на сервисе
на сервисе
2/3
Примите заказ
и разместите рекламу
и разместите рекламу
3/3
Получите деньги
за выполненное задание
за выполненное задание